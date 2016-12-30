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Кількість осредків пташиного грипу в Польщі подвоїлася за тиждень

Кількість осредків пташиного грипу в Польщі подвоїлася за тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. За останній тиждень у Польщі подвоїлась кількість місць, де з'явився вірус пташиного грипу, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Як зазначається, 16-ий випадок захворювань, спричинених вірусом H5N8, виявлено у гміні Санток у Любуському воєводстві.

У рамках боротьби з хворобою доведеться знищити 22 тисячі індиків – тобто ціле стадо, в якому підтверджено зараження вірусом. Досі саме у Любуському воєводстві найчастіше ставилися захворювання птиці.

Згідно з прогнозами Державного ветеринарного інституту, до найбільш загрожених регіонів у цьому плані належать Любуське, Малопольське і Західнопоморське воєводства, а також – частина Мазовецького.

Пташиний грип не загрожує людям. Вірус гине у температурі 70 градусів за Цельсієм.

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