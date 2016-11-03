Количество молодежи в городской местности за пять лет сократилось на 16% - И.Геращенко

"На январь 2016-го в Украине было зарегистрировано 11 млн 829 тыс. 350 граждан в возрасте 14-34 года. За последние пять лет количество молодежи в городской местности сократилось на 1 млн 567 тыс. 382 лица (или 16%), а в сельской - на 480 тыс. 945 человек (или 11,7%). И очень хочется, чтобы тенденция старения нации была изменена", - говорится в сообщении.

С ее слов, как свидетельствуют опросы, за последние годы в молодежной среде существенно повышены такие ценностные приоритеты, как государственная независимость Украины; демократическое развитие страны; свобода слова; демократический контроль над решениями власти; национально-культурное возрождение; участие в политической жизни.

Также она сообщила, что представители молодежных организаций и неправительственного сектора указывают на необходимость корреляции государственной молодежной политики. "Она должна быть современной и отвечать тем вызовам, с которыми столкнулось поколение, которое защищает независимость Украины", - добавила И.Геращенко.

Напомним, молодежь составляла 42% погибших на Донбассе в 2015 году.