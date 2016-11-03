Кількість молоді у міській місцевості за п'ять років скоротилася на 16% - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кількість молоді у міській місцевості за останні п’ять років скоротилася на понад 1,5 млн осіб або 16%, а у сільській - на майже 481 тис. осіб або 11,7%. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
"На січень 2016-ого в Україні було зареєстровано 11 млн 829 тис. 350 громадян віком 14-34 роки. За останні п’ять років кількість молоді у міській місцевості скоротилася на 1 млн 567 тис. 382 особи (або 16%), а у сільській - на 480 тис. 945 осіб (або 11,7%). Й дуже хочеться, аби тенденція старіння нації була змінена", - йдеться у повідомленні.
З її слів, як свідчать опитування, за останні роки в молодіжному середовищі суттєво підвищено такі ціннісні пріоритети, як державна незалежність України; демократичний розвиток країни; свобода слова; демократичний контроль рішень влади; національно-культурне відродження; участь у політичному житті.
Також вона повідомила, що представники молодіжних організацій і неурядового сектору вказують на необхідність кореляції державної молодіжної політики. "Вона має бути сучасною і відповідати тим викликам, з якими зіштовхнулося це покоління, що боронить незалежність України", - додала І.Геращенко.
Нагадаємо, молодь становила 42% загиблих на Донбасі у 2015 році.