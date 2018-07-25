Количество пользователей 4G в Украине достигло 4 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. С момента запуска мобильными операторами технологии 4G ней воспользовалось около 4 млн украинцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службах украинских операторов.
В частности, как рассказали в Vodafone Украины, с момента запуска 4G связью воспользовались около 2 млн абонентов.
4G от Vodafone работает в 16 областях Украины и доступен для почти 12 млн жителей.
“География покрытия интернетом четвертого поколения охватывает Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую и Черниговскую области. До конца года планируем обеспечить покрытие во всех областных центрах и небольших городах”, — добавили в компании.
При этом в Vodafone обратили внимание на то, что недавно Кабмин утвердил очень важные для быстрого развития сети “Правила доступа к инфраструктуре”. Они предусматривают упрощение и удешевление доступа к неоператорской инфраструктуре для размещения телеком-оборудования.
“Это поможет быстрее и проще развивать сети мобильной связи, что очень актуально для нас в рамках запуска 4G. Очень надеемся, что правила заработают в полном объеме, что поможет нам быстрее развивать сети”, — отметили в компании.
Количество абонентов lifecell, которые воспользовались связью четвертого поколения, по состоянию на конец второго квартала достигло более 800 тысяч.
“На сегодня 4.5G связь доступна в 1 000 населенных пунктах по всей Украине. Компания lifecell активно инвестирует в развитие 4.5G сети. В этом году мы фокусируемся на развертывании покрытия 4.5G в городах и поселках Украины”, — добавили в компании.
На сегодняшний день количество абонентов “Киевстар”, которые воспользовались услугами 4G-связи превысило 1,2 млн.
Как отметил оператор, 4G от “Киевстар” доступен уже в 1 138 населенных пунктах Украины. Компания продолжает расширять покрытие.
“В сетях четвертого поколения абоненты использовали уже 4081 ТВ, которых хватит, например, на 316 лет просмотра видео в высоком качестве или на 4115 лет прослушивания музыкальных треков”, — рассказали в “Киевстар”.
Напомним, операторы большой тройки заявили, что не собираются повышать тарифы на мобильную связь и интернет-услуги в ближайшее время. Хотя в целом такую возможность не исключают.