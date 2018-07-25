Кількість користувачів 4G в Україні сягнула 4 мільйонів

Зокрема, як розповіли у Vodafone Україна, з моменту запуску 4G зв’язком скористались близько 2 млн абонентів.

4G від Vodafone працює у 16 областях України і доступний для майже 12 млн жителів.

“Географія покриття інтернетом четвертого покоління охоплює Київську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Одеську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Кіровоградську, Херсонську та Чернігівську області. До кінця року плануємо забезпечити покриття у всіх обласних центрах та менших містах”, — додали у компанії.

При цьому, у Vodafone звернули увагу на те, що нещодавно Кабмін затвердив дуже важливі для швидшого розвитку мережі “Правила доступу до інфраструктури”. Вони передбачають спрощення та здешевлення доступу до неоператорської інфраструктури для розміщення телеком-обладнання.

“Це допоможе швидше і простіше розвивати мережі мобільного зв’язку, що дуже актуально для нас в рамках запуску 4G. Дуже сподіваємось, що правила запрацюють у повному обсязі, що допоможе нам швидше розвивати мережі”, — наголосили у компанії.

Кількість абонентів lifecell, які скористалися зв’язком четвертого покоління, станом на кінець другого кварталу сягнула понад 800 тисяч.

“На сьогодні 4.5G зв’язок доступний в 1 000 населених пунктах по всій України. Компанія lifecell активно інвестує у розбудову 4.5G мережі. Цього року ми фокусуємось на розгортанні покриття 4.5G в найбільших містах і селищах України”, — додали у компанії.

На сьогодні кількість абонентів “Київстар”, які скористалися послугами 4G-зв’язку перевищила 1,2 млн.

Як зауважив оператор, 4G від “Київстар” доступний вже у 1 138 населених пунктах України. Компанія продовжує розширювати покриття.

“У мережах четвертого покоління абоненти використали вже 4081 ТБ, яких вистачить, наприклад, на 316 років перегляду відео у високій якості або на 4115 років прослуховування музичних треків”, — розповіли у “Київстар”.

Нагадаємо, оператори великої трійки заявили, що не збираються підвищувати тарифи на мобільний зв’язок та інтернет-послуги найближчим часом. Хоча загалом таку можливість не виключають.