Уряд схвалив черговий пакет рішень для полегшення ведення бізнесу

Зокрема, уряд ухвалив рішення щодо:

• спрощення доступу до інфраструктури для операторів телекомунікацій.

• створення умов для зменшення кількості відмов у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру через удосконалення механізму надання адміністративних послуг у цій сфері.

• скасування дискримінаційної норми щодо заборони на внесення записів і зберігання трудових книжок своїх працівників іноземними юридичними особами на території України.

• спрощення процедури працевлаштування іноземців.



Крім того, уряд скасував низку вже неактуальних актів різних органів центральної виконавчої влади, що не відповідають чинному законодавству.



"Завдяки сьогоднішнім рішенням оператори зв'язку зможуть встановлювати обладнання на об’єктах електроенергетики, транспорту, об’єктів будівництва. Очікуємо, що від цього збільшиться кількість підключень до фіксованого широкосмугового доступу з 5 до 19 млн. Це один з кроків до цифровізації країни", - прокоментував рішення щодо доступу до інфраструктури для операторів зв'язку голова МЕРТ Степан Кубів.



Нагадаємо, у першому півріччі Офіс великих платників значно зменшив кількість перевірок, а саме на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.