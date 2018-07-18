Правительство одобрило очередной пакет решений для облегчения ведения бизнеса

В частности, правительство приняло решение о:

• упрощении доступа к инфраструктуре для операторов телекоммуникаций.

• создании условий для уменьшения количества отказов во внесении сведений в Государственный земельный кадастр с помощью совершенствование механизма предоставления административных услуг в этой сфере.

• отмене дискриминационной нормы о запрете на внесение записей и хранения трудовых книжек своих работников иностранными юридическими лицами на территории Украины.

• упрощении процедуры трудоустройства иностранцев.



Кроме того, правительство отменило ряд уже неактуальных актов различных органов центральной исполнительной власти, не соответствуют действующему законодательству.



"Благодаря сегодняшним решениям операторы связи смогут устанавливать оборудование на объектах электроэнергетики, транспорта, объектов строительства. Ожидаем, что от этого увеличится количество подключений к фиксированному широкополосному доступу с 5 до 19 млн. Это один из шагов к цифровизации страны", - прокомментировал решение о доступе к инфраструктуре для операторов связи председатель МЭРТ Степан Кубив.



Напомним, в первом полугодии Офис крупных плательщиков значительно уменьшил количество проверок, а именно на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.