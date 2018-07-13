Податківці на третину рідше перевіряють великий бізнес

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У першому півріччі Офіс великих платників значно зменшив кількість перевірок, а саме на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення Офісу.

“Офісом великих платників значно зменшено кількість перевірок, а саме на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зокрема у І півріччі 2018 року проведено 380 документальних перевірок проти 569у січні — червні 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Підрозділи аудиту Офісу за шість місяців 2018 року донарахували 12,7 млрд грн грошових зобов’язань, що на 6,1 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

“Зростання донарахувань відбулося за рахунок здійснення контрольно—перевірочних заходів, що концентруються на перевірках найбільш ризикових платників та операцій”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Офісі працює ризикоорієнтована система відбору платників до проведення як планових, так і позапланових перевірок.

Майже половина позапланових перевірок проведена не за ініціативою органів ДФС, а з інших причин:

  • у зв’язку із відпрацюванням листів банків, які інформують про порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД — 44,2%, ;
  • призначених за ухвалою суду (слідчого судді) — 6,1%;
  • у зв’язку з процедурами ліквідації припинення, реорганізації — 2,1%.

Нагадаємо, у І півріччі кількість протоколів про порушення митних правил збільшилась на 58%.

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