Налоговики на треть реже проверяют большой бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В первом полугодии Офис крупных плательщиков значительно уменьшил количество проверок, а именно на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса.
"Офисом крупных плательщиков значительно уменьшено количество проверок, а именно на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в I полугодии 2018 года проведено 380 документальных проверок против 569 в январе - июне 2017 года", - говорится в сообщении.
Подразделения аудита Офиса за шесть месяцев 2018 года доначислили 12,7 млрд грн денежных обязательств, на 6,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Рост доначислений произошел за счет осуществления контрольно-проверочных мероприятий, которые концентрируются на проверках наиболее рисковых плательщиков и операций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Офисе работает рискоориентированная система отбора плательщиков к проведению как плановых, так и внеплановых проверок.
Почти половина внеплановых проверок произведена не по инициативе органов ГФС, а по другим причинам:
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- в связи с отработкой писем банков, которые информируют о нарушении сроков расчетов в сфере ВЭД - 44,2%,;
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- назначенных по решению суда (следственного судьи) - 6,1%;
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- в связи с процедурами ликвидации прекращения, реорганизации - 2,1%.
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Напомним, в I полугодии количество протоколов о нарушении таможенных правил увеличилась на 58%.