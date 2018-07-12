У І півріччі кількість порушень на митницях зросла на 58%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У І півріччі кількість протоколів про порушення митних правил збільшилась на 58%. Про це повідомив директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС Василь Поїзд, передає УНН з посиланням на ДФС.
“Кількість складених протоколів про порушення митних правил у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 58% або на 8,2 тис. справ. У понад 2,6 тис. справах тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 389 млн грн”, — зазначив Поїзд.
Як уточнили в ДФС, протягом І півріччя митницям ДФС виявлено понад 22,4 тис порушень митних правил. Вартість предметів цих правопорушень становила 985 млн гривень. При цьому, середня вартість реально вилучених предметів правопорушення у одній справі склала 149 тис. грн та збільшилась на 12% порівняно з минулим роком.
Митниці ДФС розглянули понад 17 тис. справ про порушення митних правил, що у 2,1 рази більше, ніж за 6 місяців 2017 року. Накладено адмінштрафів на суму 9,27 млрд грн, з яких стягнуто до Держбюджету 53 млн грн, що у 2,7 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
На розгляд до суду митницями передано понад 2,8 тис. справ на суму 702 млн грн. Судом прийнято рішення про накладення штрафів та конфіскації на суму 210 млн грн. Сума конфіскованих товарів склала 117 млн грн.
Водночас, суди закрили провадження у 377 справах на суму 231 млн грн, що на 21% менше по кількості, та на 25% — по вартості предметів правопорушень порівняно з відповідним періодом минулого року.
Нагадаємо, з порушенням терміну на території України знаходиться 57,9 тис. авто з іноземною реєстрацію, ввезених у 2018 році в режимі “транзит”.