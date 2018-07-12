Майже 60 тисяч "євроблях" перебувають в Україні незаконно

“З початку 2018 року до України ввезено 146,8 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією в режимі „транзит“, 465,9 тис. — у режимі „тимчасового ввезення“. З-посеред авто, ввезених в режимі „транзит“, 57,9 тис. знаходяться в країні з порушенням терміну. Статистики з „тимчасового ввезення“ поки немає, оскільки термін перебування цих авто ще не завершився”, — розповіли у ДФС.

При цьому фіскали звернули увагу на те, що основні імпортери нових легкових автомобілів у січні — червні 2018 року ввезли 35,5 тис. автомобілів, з яких сплачено майже 7 млрд грн митних платежів. Минулого року, імпортери завезли 79,5 тис. нових легковиків, з яких сплачено 15,6 млрд грн митних платежів.

У ДФС нагадали, що у випадках перевищення строків транзитних перевезень автомобілів, митниці можуть скласти у відношення особи, яка везла автомобіль, протокол про порушення митних правил.

За півроку митники склали 14 223 таких протоколи та наклали адміністративних штрафів на майже 92 млн грн. Ще 3 749 протоколів складено за порушення термінів тимчасового ввезення з сумою штрафів 49 млн грн.

Нагадаємо, вчора у центрі Києва відбулася акція власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Активісти освистали голову Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніну Южаніну, яка має безпосереднє відношення до законопроектів щодо розмитнення авто.