В I полугодии количество нарушений на таможнях выросло на 58%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В I полугодии количество протоколов о нарушении таможенных правил увеличилась на 58%. Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, передает УНН со ссылкой на ГФС.
“Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 58% или на 8,2 тыс. дел. По более чем 2,6 тыс. делам временно изъяты предметы правонарушений на сумму 389 млн грн”, — отметил Поезд.
Как уточнили в ГФС, в течение I полугодия таможнями ГФС выявлено более 22,4 тыс. нарушений таможенных правил. Стоимость предметов этих правонарушений составила 985 млн гривен. При этом, средняя стоимость реально изъятых предметов правонарушения по одному делу составила 149 тыс. грн и увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом.
Таможни ГФС рассмотрели более 17 тыс. дел о нарушении таможенных правил, что в 2,1 раза больше, чем за 6 месяцев 2017 года. Наложено админштрафов на сумму 9,27 млрд грн, из которых взыскано в Госбюджет 53 млн грн, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
На рассмотрение в суд таможнями передано более 2,8 тыс. дел на сумму 702 млн грн. Судом принято решение о наложении штрафов и конфискации на сумму 210 млн грн. Сумма конфискованных товаров составила 117 млн грн.
В то же время, суды закрыли производство по 377 делам на сумму 231 млн грн, что на 21% меньше по количеству, и на 25% — по стоимости предметов правонарушений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Напомним, с нарушением срока на территории Украины находится 57,9 тыс. овто с иностранной регистрации, ввезенных в 2018 году в режиме “транзит”.