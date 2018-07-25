Оператори великої трійки розповіли, чи підвищуватимуть тарифи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Оператори великої трійки не збираються підвищувати та тарифи на мобільний зв'язок та інтернет-послуги найближчим часом. Хоча, наприклад, у lifecell загалом таку можливість не виключають. Про це УНН повідомили у прес-службах українських операторів.
Зокрема, як зазначили у Vodafone Україна, компанія не має планів щодо підвищення тарифів.
“Але на собівартість мобільного зв’язку впливає не лише бажання чи розрахунки операторів, а й вартість обладнання та його обслуговування, тарифи на електроживлення, податки та плата за радіочастоти, яка кожного року зростає”, — зауважили у Vodafone.
У lifecell зауважили, що на даний час проводять моніторинг українського ринку, який показує зростання вартості телекомунікаційних послуг, що пов’язано із запуском технології зв’язку четвертого покоління.
“З часу запуску 4.5G lifecell не встановлював окрему ціну за інтернет-трафік на 4.5G. Трафік 3G+ та 4.5G коштує для абонентів однаково. Наразі ми не готові оголошувати про зміну вартості тарифів, але, враховуючі ринкові тенденції, не можемо виключати такої можливості”, — додали у компанії.
У “Київстарі” повідомили, що доступні для підключення тарифні плани передплаченого зв’язку компанія представила ще у жовтні 2017 року. Для абонентів контрактної форми обслуговування та для бізнес-клієнтів у квітні 2018 року “Київстар” запропонував нові тарифи орієнтовані на активних користувачів мобільного інтернету.
“Змін в актуальних тарифах найближчим часом не передбачається”, — уточнили в компанії.
Нагадаємо, “Укртелеком” планує восени підвищити тарифи на стаціонарний зв’язок.