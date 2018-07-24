"Укртелеком" планує восени підвищити тарифи на стаціонарний зв'язок

“Ми звернулися до регулятора з питанням про підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію, оскільки собівартість надання послуг постійно збільшується. Ціни на енергоносії, зростання мінімальної заробітної плати, значна кількість крадіжок мідного кабелю підвищують вартість надання послуг. Зараз собівартість вища, ніж граничні тарифи (мінімальний тариф в селі 36,85 грн, максимальні граничний в місті — 52,62 грн). При цьому, наприклад, в селі собівартість надання послуги телефонії — майже 70 гривень. Передбачається підвищення в середньому на 14% з листопада 2018 року. У підсумку це 3-7 гривень”, — розповів Шуранов.

Крім того, як уточнив він, планується ще одне підвищення з січня 2019 року — на 10%. Тобто цифри в платіжках виростуть ще на кілька гривень.

Нагадаємо, НКРЗІ дозволила “Укртелекому” запустити пілотний проект по відновленню фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв’язку. Він передбачає, що абоненти, які залишилися без телефонного зв’язку через крадіжки мідного кабелю, зможуть користуватися мобільним зв’язком в якості стаціонарного.