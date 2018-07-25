Операторы большой тройки рассказали, планируют ли повышать тарифы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Операторы большой тройки не собираются повышать и тарифы на мобильную связь и интернет-услуги в ближайшее время. Хотя, например, в lifecell, в целом такую возможность не исключают. Об этом УНН сообщили в пресс-службах украинских операторов.
В частности, как отметили в Vodafone Украина, у компании нет планов по повышению тарифов.
“Но на себестоимость мобильной связи влияет не только желание или расчеты операторов, но и стоимость оборудования и его обслуживания, тарифы на электропитание, налоги и плата за радиочастоты, которая ежегодно растет”, — отметили в Vodafone.
В lifecell отметили, что в настоящее время проводят мониторинг украинского рынка, который показывает рост стоимости телекоммуникационных услуг, что связано с запуском технологии связи четвертого поколения.
“С момента запуска 4.5G lifecell не устанавливал отдельную цену за интернет-трафик на 4.5G. Трафик 3G+ и 4.5G стоит для абонентов одинаково. Пока мы не готовы объявлять об изменении стоимости тарифов, но, учитывая рыночные тенденции, не можем исключать такой возможности”, — добавили в компании.
В “Киевстаре” сообщили, что доступные для подключения тарифные планы предоплаченной связи компания представила еще в октябре 2017 года. Для абонентов контрактной формы обслуживания и для бизнес-клиентов в апреле 2018 года “Киевстар” предложил новые тарифы ориентированные на активных пользователей мобильного интернета.
“Изменений в актуальных тарифах в ближайшее время не предвидится”, — уточнили в компании.
Напомним, “Укртелеком” планирует осенью повысить тарифы на стационарную связь.