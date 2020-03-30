Количество инфицированных коронавирусом на Буковине достигло 75, выздоровели 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черновицкой области 29 марта от коронавируса выздоровел еще 1 человек. Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 6 пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
По информации Осачука, официально подтверждено еще 16 случаев заражения коронавируса. Это в основном пожилые люди (10 человек), взрослые в возрасте до 55 лет (5 человек) и один ребенок.
Общая численность больных на Буковине составляет 75 человек.
География распространения новых случаев:
Черновцы - 4
Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2
Годилов Сторожинецкого района - 2
Топоровцы Новоселицкого района - 2
Буераки Герцаевского района - 2
Глубокая - 1
Большая Буда Герцаевского района - 1
Петрашовка Герцаевского района - 1
Ломачинцы Сокирянского района - 1
В общем Черновицкий областной лабораторный центр 29 марта проанализировал 47 образцов.
Принято решение о введении особого режима въезда и выезда в селе Чагор Глыбоцкого района.
Напомним, в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.