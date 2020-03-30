Кількість інфікованих коронавірусом на Буковині досягла 75 осіб, одужали 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Чернівецькій області 29 березня від коронавірусу одужала ще 1 особа. Таким чином, чернівецькі лікарі вилікували від COVID-19 уже 6 пацієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
За інформацією Осачука, офіційно підтверджено ще 16 випадків зараження коронавірусом. Це переважно літні люди (10 осіб), дорослі віком до 55 років (5 осіб) та одна дитина.
Загальна чисельність хворих на Буковині складає 75 осіб.
Географія поширення нових випадків:
Чернівці – 4
Великий Кучурів Сторожинецького району – 2
Годилів Сторожинецького району – 2
Топорівці Новоселицького району – 2
Байраки Герцаївського району – 2
Глибока – 1
Велика Буда Герцаївського району – 1
Петрашівка Герцаївського району – 1
Ломачинці Сокирянського району – 1
Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр 29 березня проаналізував 47 зразків.
Ухвалено рішення про введення особливого режиму в’їзду та виїзду у селі Чагор Глибоцького району.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.