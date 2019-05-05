Количество детей в Японии упала до исторического минимума

Число детей в возрасте до 15 лет по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 15,33 миллиона, что на 180 тысяч меньше, чем годом ранее, и является самым низким с момента начала демографического учёта в 1950 году, пишет издание.

Из всех детей мальчики составляют 7,85 миллиона, а девочки - 7,48 миллиона.

Число детей в возрасте от 12 до 14 лет составило 3,22 миллиона, с 9 до 11 - 3,21 миллиона, от 6 до 8 - 3,09 миллиона, от 3 до 5 - 2,95 миллиона и от 0 до 2 - 2,86 миллиона.

Как сообщал УНН, население Украины в последние годы ежегодно сокращается примерно на 200 тыс. человек, и, согласно экспертам, этот показатель сохранится и в последующие годы.