Количество детей в Японии упала до исторического минимума

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60044 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87925 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100687 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126012 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112409 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144743 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130250 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Количество детей в Японии упала до исторического минимума

Количество детей в Японии упала до исторического минимума

Киев  •  УНН

 • 21168 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Число детей в Японии сократилось на треть за последние 30 лет, согласно данным Министерства внутренних дел страны, обнародованным в субботу. Об этом пишет издание Japan Times, передаёт УНН.

Число детей в возрасте до 15 лет по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 15,33 миллиона, что на 180 тысяч меньше, чем годом ранее, и является самым низким с момента начала демографического учёта в 1950 году, пишет издание.
Из всех детей мальчики составляют 7,85 миллиона, а девочки - 7,48 миллиона.

Число детей в возрасте от 12 до 14 лет составило 3,22 миллиона, с 9 до 11 - 3,21 миллиона, от 6 до 8 - 3,09 миллиона, от 3 до 5 - 2,95 миллиона и от 0 до 2 - 2,86 миллиона.

Как сообщал УНН, население Украины в последние годы ежегодно сокращается примерно на 200 тыс. человек, и, согласно экспертам, этот показатель сохранится и в последующие годы.

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