Количество безработных в Украине выросло до 309 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Количество безработных в ноябре в Украине увеличилось на 28 тысяч человек по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.
В частности, в ноябре в Украине насчитывалось 309 тысяч безработных, а в октябре их было 281,9 тысячи.
Больше безработных среди женщин - 177,6 тысяч, в то время как мужчин - 131,4 тысячи. Также больше безработных в городах - 179 тысяч, по сравнению с 130 тысячами безработных в селах.
Отмечено, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.
Напомним, названы регионы Украины с высоким уровнем безработицы.