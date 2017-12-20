Кількість безробітних в Україні зросла до 309 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кількість безробітних в листопаді в Україні збільшилась на 28 тисяч осіб в порівнянні з жовтнем. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.
Так, в листопаді в Україні налічувалось 309 тисяч безробітних, а в жовтні їх було 281,9 тисяча.
Більше безробітних серед жінок – 177,6 тисяч, у той час як чоловіків – 131,4 тисячі. Також більше безробітних у містах – 179 тисяч, у порівнянні з 130 тисячами безробітних у селах.
Зазначено, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим, міста Севастополя та окремих територій Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, названо регіони України з найвищим рівнем безробіття.