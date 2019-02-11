Количество аптек в Украине нужно уменьшать путем территориальных ограничений - эксперт

"В чем я однозначно убежден: аптечный рынок регулировать необходимо. Количество аптек, существующее сегодня в Украине, несовместимо с его нормальным развитием. Свои предложения мы изложили в обращении к Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), членом которой являемся. В первую очередь, нужно вводить территориальные ограничения, европейские стандарты ведения бизнеса, которые существуют во всем цивилизованном мире", - заявил он.

Ситуацию на аптечном рынке нельзя назвать нормальной, продолжил эксперт. Открывая аптеки одну возле другой, бизнес старается конкурировать и выживать любыми путями, часто незаконными, говорит Гудзенко.

"Сегодня очень много говорят о количестве фальсификата в аптеках. У меня нет достоверной статистики по этому поводу, сам я таких исследований не проводил. Но не исключаю, что в борьбе за выживание аптеки вынуждены искать товар по более низкой цене, о качестве в таких ситуациях не думают", - подчеркнул он.

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Заставить "нечестных игроков" работать в правовом поле достаточно сложно, говорит эксперт. Проверки и отзыв лицензий, зачастую, не порождают законные правила игры на рынке, отметил Гедзенко.

"Частника наказать легко, лишив его лицензии, но завтра он откроет аптеку в том же месте под другим названием. Для аптечных сетей такое невозможно - представляете себе, что значит открыть заново 50 или 150 аптек! Поэтому настоящий бизнес никогда не станет играть в запрещенные игры. А размеры сети во многом уже говорят и о той степени ответственности, которую она несет перед своими посетителями", - резюмировал он.

Как писал УНН, по данным парламентариев, в Украине действует монополия сетевых аптек. И это является, собственно, тем фактором, который способствует росту цен на лекарства для украинцев.

Чтобы навести порядок на аптечном рынке, депутаты зарегистрировали аптечный законопроект (№ 8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Среди прочего - предложение ограничить размещение аптек в Украине по европейскому принципу — на расстоянии не ближе, чем 500 м друг от друга.

Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и все же снизить цены на лекарственные средства.

Сегодня “аптечный закон” (№8591) находится на доработке у его авторов.