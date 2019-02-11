Кількість аптек в Україні потрібно зменшувати шляхом територіальних обмежень - експерт

"У чому я однозначно переконаний: аптечний ринок регулювати необхідно. Кількість аптек, що існує сьогодні в Україні, є несумісною з його нормальним розвитком. Свої пропозиції ми виклали у зверненні до Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), членом якої є. В першу чергу, потрібно вводити територіальні обмеження, європейські стандарти ведення бізнесу, які існують в усьому цивілізованому світі", - заявив він.

Ситуацію на аптечному ринку не можна назвати нормальною, продовжив експерт. Відкриваючи аптеки одну біля одної, бізнес намагається конкурувати і виживати будь-якими шляхами, часто незаконними, каже Гудзенко.

"Сьогодні дуже багато говорять про кількість фальсифікату в аптеках. У мене немає достовірної статистики з цього приводу, сам я таких досліджень не проводив. Але не виключаю, що в боротьбі за виживання аптеки змушені шукати товар за нижчою ціною, про якість в таких ситуаціях не думають", - наголосив він.

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Змусити "нечесних гравців" працювати в правовому полі досить складно, каже експерт. Перевірки та відкликання ліцензій, найчастіше, не породжують законні правила гри на ринку, зазначив Гедзенко.

"Приватника покарати легко, позбавивши його ліцензії, але завтра він відкриє аптеку в тому ж місці під іншою назвою. Для аптечних мереж таке неможливо - уявляєте собі, що значить відкрити заново 50 або 150 аптек! Тому справжній бізнес ніколи не стане грати в заборонені ігри. А розміри мережі багато в чому вже говорять і про рівень відповідальності, яку вона несе перед своїми відвідувачами", - резюмував він.

Як писав УНН, за даними парламентаріїв, в Україні діє монополія мережевих аптек. І це є, власне, тим фактором, який сприяє зростанню цін на ліки для українців.

Щоб навести порядок на аптечному ринку, депутати зареєстрували аптечний законопроект (№ 8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Серед іншого - пропозиція обмежити розміщення аптек в Україні за європейським принципом - на відстані не ближче, ніж 500 метрів один від одної.

Таким чином, законодавці прагнуть поліпшити конкуренцію і все ж знизити ціни на лікарські засоби.

Сьогодні "аптечний закон" (№8591) знаходиться на доопрацюванні у його авторів.