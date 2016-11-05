Несколько сотен жителей Хмельницкого устроили шествие памяти в честь погибших воинов АТО
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бойцы АТО, родственники погибших военных и активисты устроили марш в Хмельницком в честь героев, погибших в зоне АТО, передает корреспондент УНН.
В ходе от Майдана Независимости до костела Царя Христа приняли участие около 300 человек.
Участники шествия несли портреты 180 погибших в АТО земляков. После шествия памяти в костеле отслужили молебен по погибшим и поминальный обед.