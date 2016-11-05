Кілька сотень жителів Хмельницького влаштували ходу пам'яті на честь загиблих воїнів АТО
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Бійці АТО, родичі загиблих військових і активісти влаштували марш у Хмельницькому на честь героїв, які загинули в зоні АТО, передає кореспондент УНН.
У ході від Майдану Незалежності до костелу Царя Христа взяли участь близько 300 осіб.
Учасники ходи несли портрети 180 загиблих в АТО земляків. Після ходи пам'яті у костелі відслужили молебень за загиблими і поминальний обід.