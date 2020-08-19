Килийский судостроительный завод дал рекордную прибыль

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73022 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100006 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123877 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105691 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125609 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100814 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101711 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101875 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Килийский судостроительный завод дал рекордную прибыль

Килийский судостроительный завод дал рекордную прибыль

Киев  •  УНН

 • 12981 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинское Дунайское пароходство реанимировало работу двух обособленных подразделений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УДП.

Речь про Килийский Судостроительный-судоремонтный завод и Подменный экипаж.

Благодаря этому оба предприятия закончили полугодие 2020 года с прибылью. Несмотря на сложные экономические условия, вызванные эпидемией COVID-19, говорят в УДП.

Так, к примеру, Килийский Судостроительный-судоремонтный завод заработал 4,1 млн грн, и это — это лучший результат за последние 10 лет.

“Сегодня предприятия имеют заказы не только от пароходства, но и от внешних клиентов, что также положительно повлияло на финансовые результаты”, — рассказали в УДП.

Ранее УНН сообщал, что в целом Украинское Дунайское пароходство заработало за первое полугодие 2020 рекордную сумму — 34,6 млн грн, что в 70 раз больше, чем в 2018 году. Секрет успеха — смена менеджмента на госпредприятии.

В конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только в том, чтобы вывести госкомпанию на прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, умышленно доводило компанию до банкротства, чтобы купить “с молотка”. Аудит УДП обнаружил много схем, в частности похищения 32 барж, стоимостью 5 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

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