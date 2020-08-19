Килийский судостроительный завод дал рекордную прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинское Дунайское пароходство реанимировало работу двух обособленных подразделений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УДП.
Речь про Килийский Судостроительный-судоремонтный завод и Подменный экипаж.
Благодаря этому оба предприятия закончили полугодие 2020 года с прибылью. Несмотря на сложные экономические условия, вызванные эпидемией COVID-19, говорят в УДП.
Так, к примеру, Килийский Судостроительный-судоремонтный завод заработал 4,1 млн грн, и это — это лучший результат за последние 10 лет.
“Сегодня предприятия имеют заказы не только от пароходства, но и от внешних клиентов, что также положительно повлияло на финансовые результаты”, — рассказали в УДП.
Ранее УНН сообщал, что в целом Украинское Дунайское пароходство заработало за первое полугодие 2020 рекордную сумму — 34,6 млн грн, что в 70 раз больше, чем в 2018 году. Секрет успеха — смена менеджмента на госпредприятии.
В конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только в том, чтобы вывести госкомпанию на прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, умышленно доводило компанию до банкротства, чтобы купить “с молотка”. Аудит УДП обнаружил много схем, в частности похищения 32 барж, стоимостью 5 млн долларов.