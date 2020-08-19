Кілійський суднобудівельний завод дав рекордний прибуток
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українське Дунайське пароплавство реанімувало роботу двох відокремлених підрозділів, передає УНН із посиланням на прес-службу УДП.
Мова про Кілійський судобудівельно-судоремонтний завод та Підмінний екіпаж.
Завдяки цьому обидва підприємства закінчили І півріччя 2020 року з прибутком. Попри складні економічні умови, спричинені епідемією COVID-19, кажуть в УДП.
Так, до прикладу, Кілійський судобудівельно-судоремонтний завод заробив 4,1 млн грн, і це — це найкращий результат за останні 10 років.
“Сьогодні підприємства мають замовлення не тільки від пароплавства, а й від зовнішніх клієнтів, що також позитивно вплинуло на фінансові результати”, — розповіли в УДП.
Раніше УНН повідомляв, що загалом Українське Дунайське пароплавство заробило за перше півріччя 2020 року рекордну суму — 34,6 млн грн, що у 70 разів більше, ніж 2018 року. Секрет успіху — зміна менеджменту на держпідприємстві.
У кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив очільника УДП Дмитра Чалого (2017-2019 роки) та призначив на цю посаду Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, яке, за словами Криклія, навмисне доводило компанію до банкрутства, щоб купити “з молотка”. Аудит УДП виявив багато схем, зокрема викрадення 32 барж, вартістю 5 млн доларів.