Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

В ответ на распространение информации и запрос общества, Киевводоканал предоставил разъяснения относительно ухудшения качества воды в реке Десна и возможного влияния на водоснабжение Киева, передает УНН.

Детали

По словам представителей предприятия, ситуация является контролируемой, и качество воды, подаваемой в дома киевлян, соответствует всем установленным нормам, поэтому никакой угрозы для потребителей нет.

В Киевводоканале отмечают, что недавние заявления представителя предприятия в эфире телеканала «Эспрессо» касались наиболее пессимистического сценария развития событий, вероятность которого сейчас низкая.

«Мы готовы к возможным вызовам и заблаговременно принимаем все необходимые меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение», - подчеркивают в Киевводоканале.

Мониторинг качества воды и дополнительные меры

Специалисты Киевводоканала регулярно отбирают пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции, а также осуществляют выезды для отбора проб в контрольных точках в селах Пуховка и Липки в Черниговской области. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию и принимать необходимые меры.

В случае ухудшения показателей качества воды в Десне будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля. «Эта технология эффективно устраняет органические загрязнения и неприятные запахи, и может быть применена в будущих чрезвычайных ситуациях», - отмечают на предприятии.

Кроме того, Киевводоканал подписал меморандум с ЮНИСЕФ о поставке 120 тонн активированного угля для обеспечения усиленной очистки воды. Также в месте водозабора установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора на поверхность воды, что повышает эффективность защиты от загрязнений.

Рабочая группа и сотрудничество с властями

На предприятии создана рабочая группа по вопросам реагирования на ситуации, которые могут представлять угрозу качеству воды в случае загрязнения реки Десна. «Мы предусматриваем возможные вызовы, прорабатываем все сценарии развития событий и готовимся к ним», - сообщают в Киевводоканале.

Вместе с городскими властями, Минприроды и Госводагенством, Киевводоканал контролирует ситуацию и имеет четкий план реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать водоснабжению столицы.

«Мы обеспечим, чтобы киевляне получали качественную воду даже при самых сложных обстоятельствах», - подытожили в Киевводоканале.

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