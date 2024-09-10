Київводоканал запевняє: якість води в Києві відповідає нормам

У відповідь на поширення інформації та запит суспільства, Київводоканал надав роз’яснення щодо погіршення якості води в річці Десна та можливого впливу на водопостачання Києва, передає УНН.

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За словами представників підприємства, ситуація є контрольованою, і якість води, що подається в домівки киян, відповідає всім встановленим нормам, тому жодної загрози для споживачів немає.

У Київводоканалі зазначають, що нещодавні заяви представника підприємства в ефірі телеканалу "Еспресо" стосувалися найбільш песимістичного сценарію розвитку подій, вірогідність якого наразі є низькою.

"Ми готові до можливих викликів і завчасно вживаємо усіх необхідних заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання", — підкреслюють у Київводоканалі.

Моніторинг якості води та додаткові заходи

Фахівці Київводоканалу регулярно відбирають проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції, а також здійснюють виїзди для відбору проб у контрольних точках у селах Пухівка та Липки в Чернігівській області. Це дозволяє оперативно відстежувати ситуацію та вживати необхідних заходів.

У випадку погіршення показників якості води в Десні буде впроваджено технологію посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля. "Ця технологія ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи, і може бути застосована в майбутніх надзвичайних ситуаціях", — зазначають у підприємстві.

Крім того, Київводоканал підписав меморандум з ЮНІСЕФ щодо поставки 120 тонн активованого вугілля для забезпечення посиленого очищення води. Також у місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття на поверхню води, що підвищує ефективність захисту від забруднень.

Робоча група та співпраця з владою

На підприємстві створена робоча група з питань реагування на ситуації, що можуть становити загрозу якості води у разі забруднення річки Десна. "Ми передбачаємо можливі виклики, опрацьовуємо всі сценарії розвитку подій та готуємося до них", — повідомляють у Київводоканалі.

Разом з міською владою, Міндовкілля та Держводагенством, Київводоканал контролює ситуацію та має чіткий план реагування у разі надзвичайних ситуацій, які можуть загрожувати водопостачанню столиці.

"Ми забезпечимо, щоб кияни отримували якісну воду навіть за найскладніших обставин", — підсумували в Київводоканалі.

Забруднення Десни: вода може досягти Київщини 14-16 вересня, у пробах питної води Києва перевищень не виявлено