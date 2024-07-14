Киев, Одесса и Львов вошли в число самых дешевых городов для жизни в мире, причем стоимость жизни в Киеве на 72% ниже, чем в Нью-Йорке, согласно рейтингу Numbeo.
По данным мирового рейтинга Numbeo, Киев, Одесса и Львов вошли в число самых дешевых городов для жизни в первом полугодии 2024 года. Киев занял 199 место, Одесса - 202, а Львов - 204 из 218 возможных. Рейтинг Numbeo учитывает средние расходы семьи из четырех человек на основные товары и услуги, включая цены на продукты, аренду жилья, стоимость питания в ресторанах и среднюю зарплату, передает УНН.
Детали
По сравнению с Нью-Йорком, который возглавляет рейтинг самых дорогих городов, стоимость жизни в Киеве на 72% ниже. В частности, аренда жилья в столице Украины на 89% дешевле, чем в Нью-Йорке, цены на продукты - на 73%, а цены в ресторанах - на 76%. Средняя зарплата в Киеве также значительно ниже - на 57% от нью-йоркской.
Во всех трех украинских городах наблюдается снижение стоимости жизни по сравнению с прошлым годом. Это может быть связано с экономическими трудностями, вызванными войной.
Ключевые факты:
Несмотря на низкую стоимость жизни, важно учитывать и другие факторы, такие как безопасность, качество инфраструктуры и доступность медицинских услуг, при выборе места для проживания.
россияне имитируют туризм на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления27 июня 2024, 12:51 • 18239 просмотров