По данным мирового рейтинга Numbeo, Киев, Одесса и Львов вошли в число самых дешевых городов для жизни в первом полугодии 2024 года. Киев занял 199 место, Одесса - 202, а Львов - 204 из 218 возможных. Рейтинг Numbeo учитывает средние расходы семьи из четырех человек на основные товары и услуги, включая цены на продукты, аренду жилья, стоимость питания в ресторанах и среднюю зарплату, передает УНН.

Детали

По сравнению с Нью-Йорком, который возглавляет рейтинг самых дорогих городов, стоимость жизни в Киеве на 72% ниже. В частности, аренда жилья в столице Украины на 89% дешевле, чем в Нью-Йорке, цены на продукты - на 73%, а цены в ресторанах - на 76%. Средняя зарплата в Киеве также значительно ниже - на 57% от нью-йоркской.

Во всех трех украинских городах наблюдается снижение стоимости жизни по сравнению с прошлым годом. Это может быть связано с экономическими трудностями, вызванными войной.

Ключевые факты:

Киев, Одесса и Львов вошли в число самых дешевых городов мира по стоимости жизни.

Стоимость жизни в Киеве на 72% ниже, чем в Нью-Йорке.

Аренда жилья в Киеве на 89% дешевле, чем в Нью-Йорке.

Цены на продукты в Киеве на 73% ниже, чем в Нью-Йорке.

Средняя зарплата в Киеве на 57% ниже, чем в Нью-Йорке.

Несмотря на низкую стоимость жизни, важно учитывать и другие факторы, такие как безопасность, качество инфраструктуры и доступность медицинских услуг, при выборе места для проживания.

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