Киев готовится к ограничению движения: в центре города введут временные меры безопасности из-за визита иностранных делегаций

В четверг, 4 декабря, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Как предупредило Управление государственной охраны Украины (УГО), это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, пишет УНН.

Подробности

УГО призвало жителей и гостей столицы учесть указанную информацию при планировании перемещения по городу.

Ограничение движения является стандартной процедурой, которая вводится согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц". Государственная охрана обеспечивается главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами.

В Киеве прошло прощание с легендой "Динамо" Владимиром Мунтяном