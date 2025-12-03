Киев готовится к ограничению движения: в центре города введут временные меры безопасности из-за визита иностранных делегаций

$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 9696 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 16226 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 21282 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 17916 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 22438 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 22068 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24117 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29459 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 37230 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30787 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 30576 просмотра
Упала во двор в оккупированной Макеевке: российский бомбардировщик "потерял" еще одну авиабомбу3 декабря, 11:54 • 7970 просмотра
Генсек НАТО раскрыл две вещи для давления на россиян в случае затягивания или безрезультатности мирных переговоров3 декабря, 12:00 • 5008 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны3 декабря, 12:35 • 19156 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины3 декабря, 12:41 • 19888 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 21282 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 30725 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 48600 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 51212 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 60219 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 58708 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 61147 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 115810 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 89396 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 105098 просмотра
Киев готовится к ограничению движения: в центре города введут временные меры безопасности из-за визита иностранных делегаций

Киев • УНН

 • 412 просмотра

4 декабря в центре Киева введут временные ограничения дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.

Киев готовится к ограничению движения: в центре города введут временные меры безопасности из-за визита иностранных делегаций

В четверг, 4 декабря, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Как предупредило Управление государственной охраны Украины (УГО), это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, пишет УНН.

Подробности

УГО призвало жителей и гостей столицы учесть указанную информацию при планировании перемещения по городу.

Ограничение движения является стандартной процедурой, которая вводится согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц". Государственная охрана обеспечивается главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами.

В Киеве прошло прощание с легендой "Динамо" Владимиром Мунтяном03.12.25, 20:50 • 1288 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Украина
Киев