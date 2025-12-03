Киев готовится к ограничению движения: в центре города введут временные меры безопасности из-за визита иностранных делегаций
Киев • УНН
4 декабря в центре Киева введут временные ограничения дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.
В четверг, 4 декабря, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Как предупредило Управление государственной охраны Украины (УГО), это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, пишет УНН.
Подробности
УГО призвало жителей и гостей столицы учесть указанную информацию при планировании перемещения по городу.
Ограничение движения является стандартной процедурой, которая вводится согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц". Государственная охрана обеспечивается главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами.
