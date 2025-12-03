Київ готується до обмеження руху: у центрі міста запровадять тимчасові заходи безпеки через візит іноземних делегацій

У четвер, 4 грудня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Як попередило Управління державної охорони України (УДО), це пов’язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, пише УНН.

Деталі

УДО закликало жителів та гостей столиці врахувати зазначену інформацію під час планування переміщення містом.

Обмеження руху є стандартною процедурою, яка вводиться згідно із Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб". Державна охорона забезпечується главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

