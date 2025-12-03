Київ готується до обмеження руху: у центрі міста запровадять тимчасові заходи безпеки через візит іноземних делегацій

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 9168 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 15708 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 20695 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 17601 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 22180 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21952 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24039 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29424 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37177 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30738 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Популярнi новини
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 30225 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 7586 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів3 грудня, 12:00 • 4748 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 18690 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 19689 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 20695 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 30261 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 48416 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 51038 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60060 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58638 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61044 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115719 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89305 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 105004 перегляди
Київ готується до обмеження руху: у центрі міста запровадять тимчасові заходи безпеки через візит іноземних делегацій

Київ • УНН

 • 74 перегляди

4 грудня, у центрі Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.

Київ готується до обмеження руху: у центрі міста запровадять тимчасові заходи безпеки через візит іноземних делегацій

У четвер, 4 грудня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Як попередило Управління державної охорони України (УДО), це пов’язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, пише УНН.

Деталі

УДО закликало жителів та гостей столиці врахувати зазначену інформацію під час планування переміщення містом.

Обмеження руху є стандартною процедурою, яка вводиться згідно із Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб". Державна охорона забезпечується главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

У Києві пройшло прощання з легендою “Динамо” Володимиром Мунтяном03.12.25, 20:50 • 1128 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Україна
Київ