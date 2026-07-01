Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
Киев • УНН
Вечером 1 июля враг атаковал Киев дронами. Обломки БпЛА упали в Деснянском и Шевченковском районах.
Враг поздно вечером в среду, 1 июля, атаковал Киев дронами с нескольких направлений, есть угроза атаки в несколько этапов. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
Позже он рассказал о падении обломков в Деснянском и Шевченковском районах.
Киевляне, сейчас на подступах к столице работают подразделения ПВО по вражеским целям. Есть вероятность дальнейшего движения ударных БпЛА в направлении столицы. Также есть вероятность комбинированной атаки в эти дни. Находитесь в укрытиях до отбоя!
В свою очередь столичный городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе обломки БпЛА упали возле частного дома, а в Шевченковском районе - предварительно, на территорию нежилого здания.
Напомним
В Киеве и области в ночь на 2 июля АЗС сети WOG будут закрыты из-за угрозы массированного обстрела.
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