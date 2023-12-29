Киберпротив перехватил переписку россиян: на "Новочеркасске" погибли 74 оккупанта

Активисты украинского "Кибер Сопротивления" получили доступ к письму, которое подтверждает, что на российском десантном корабле "Новочеркасск", который украинские защитники уничтожили 26 декабря, погибли 74 российских моряка, еще 27 были ранены. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В письме главнокомандующий главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов предлагает объявить траур в городе Новочеркасск в связи со смертью 74 россиян.

Письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1" Ксении Гончаровой (Шачиной).

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