Атака ВСУ на корабль "Новочеркасск": СМИ сообщают о гибели 74 человек
Киев • УНН
Украинские войска атаковали судно "Новочеркасск", в результате чего 74 человека погибли и 27 получили ранения. Готовятся предложения по объявлению городского траура.
В результате атаки ВСУ на корабль "Новочеркасск" погибли 74 человека. Еще 27 получили ранения. Об этом сообщает портал "Новости Севастополя" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, передает УНН.
Детали
По данным издания, главнокомандующий военно-морским флотом адмирал николай евменов обратился к главе администрации Новочеркасска юрию лысенко с предложением объявить на территории города двухдневный траур.
Ранее ASTRA писала, что среди погибших есть срочники.
Дополнение
Партизаны заявили, что в городе начались облавы российских силовиков. Оккупанты пытаются найти среди местных тех, кто мог скоординировать удар ВСУ по ВДК "Новочеркасск".
Напомним
На момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники.
Атака ВСУ на корабль "Новочеркасск": СМИ сообщают о гибели 74 человек
Украинские войска атаковали судно "Новочеркасск", в результате чего 74 человека погибли и 27 получили ранения. Готовятся предложения по объявлению городского траура.
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