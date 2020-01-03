Киберполиции разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом 100 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, прекратили преступную деятельность мошенников, которые создали ряд фиктивных веб-ресурсов", - говорится в сообщении.
Так, киберполиции установила, что злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированный возврат вкладов. Создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.
"Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. Доход от такой деятельности достигал более 100 тыс. долларов ежемесячно", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что мошенники работали на территории Украины и стран Европейского союза. Сейчас киберполиция устанавливает всех пострадавших.
Также правоохранители провели обыски по месту расположения офисных помещений мошенников. По их результатам было изъято системные блоки, серверы и мобильные телефоны.
"Во время предварительного осмотра этой техники работники киберполиции установили, что злоумышленники также продавали запрещенные медицинские препараты. Их продажа осуществлялась в Украине и за рубежом через сеть интернет", - говорится в сообщении.
Действия ловкачей квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.
Напомним, киберполиция задержала мужчину за кражу более 1 млн грн с банковских карт.