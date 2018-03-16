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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Киберполиция предупредила о новых угрозах от хакеров-вымогателей

Киберполиция предупредила о новых угрозах от хакеров-вымогателей

Киев  •  УНН

 • 19059 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение нескольких последних месяцев в киберполицию поступает большое количество обращений из финансовых учреждений государственного и частного сектора, транспортных компаний, государственных предприятий и провайдеров доступа к сети Интернет относительно вымогательства у них средств хакерской группой "LizardSquad", со ссылкой на пресс-службу ведомства  передает УНН.

Жертвам, от имени так называемой "LizardSquad", на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их учреждение/предприятие/компанию выбрали для последующей DDoS-атаки. Отмечается, что эта атака значительно повлияет на функционирование учреждения/предприятия/компании, а возможно, даже заблокирует его работу. Для того чтобы избежать таких последствий, пострадавшие должны заплатить хакерам 3 BTC (биткойна - ред.). В случае неуплаты комиссия будет увеличена на 5 BTC за каждый день, который прошел без оплаты.

В настоящее время работники Департамента киберполиции сопровождают ряд уголовных производств, в рамках которых проводятся следственные (розыскные) мероприятия, направленные на установление группы неизвестных лиц, которые сами себя называют хакерской группой LizardSquad.

Специалисты Департамента киберполиции обращают внимание пользователей, что оплата за, так сказать, "протекцию от атак" не предоставляет полноценной защиты и 100% вероятности избежать хакерской атаки. Уплата этих средств только финансирует дальнейшую противоправную деятельность злоумышленников и подтверждает правильность выбранной ими схемы шантажа.

Кроме того, отдельным аспектом, который усиливает эффект таких писем является то, что в последнее время наблюдается значительное увеличение количества случаев использования нового вектора кибератаки - использование протокола Memcached. Уже есть подтвержденные факты использования хакерами уязвимых сервисов Memcached для проведения ряда DDoS-атак, включая массированную атаку на сайт Github и крупнейшую в мире DDoS-атаку (мощностью примерно 1,7 Тбит/с) на американскую фирму.

Напомним, сотрудниками киберполиции совместно с немецкой полицией были задержаны двое жителей Черновцов в Германии, которые с помощью мошенничества завладели 1,5 миллиона евро.

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