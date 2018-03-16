Киберполиция предупредила о новых угрозах от хакеров-вымогателей

КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение нескольких последних месяцев в киберполицию поступает большое количество обращений из финансовых учреждений государственного и частного сектора, транспортных компаний, государственных предприятий и провайдеров доступа к сети Интернет относительно вымогательства у них средств хакерской группой "LizardSquad", со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.