Кіберполіція попередила про нові загрози від хакерів-вимагачів

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом кількох останніх місяців до кіберполіції надходить значно більша кількість звернень з фінансових установ державного та приватного сектору, транспортних компаній, державних підприємств та провайдерів доступу до мережі Інтернет щодо вимагання у них коштів хакерською групою “LizardSquad”, з посиланням на прес-службу відомства передає УНН.

Жертвам, від імені так званої “LizardSquad”, на електронні поштові скриньки надходять листи з повідомленням, що їхню установу/підприємство/компанію обрано для наступної DDoS-атаки. Зазначається, що ця атака значно вплине на функціонування установи/підприємства/компанії, а можливо, навіть заблокує його роботу. Для того щоб уникнути таких наслідків, потерпілі мають сплатити хакерам 3 BTC (біткоіна - ред.). У разі несплати комісія буде збільшена на 5 BTC за кожен день, який пройшов без оплати.

На даний час працівники Департаменту кіберполіції супроводжують низку кримінальних проваджень, у межах яких проводяться слідчі (розшукові) заходи, спрямовані на встановлення групи невідомих осіб, які самі себе називають хакерською групою LizardSquad.

Спеціалісти Департаменту кіберполіції звертають увагу користувачів, що оплата за, так би мовити, “протекцію від атак” не надає повноцінного захисту та 100% вірогідності уникнення хакерської атаки. Сплата цих коштів лише фінансує подальшу протиправну діяльність зловмисників та підтверджує правильність обраної ними схеми шантажу.

Крім того, окремим аспектом, який підсилює ефект таких листів, є те, що останнім часом спостерігається значне збільшення кількості випадків використання нового вектора кібератаки — використання протоколу Memcached. Вже є підтверджені факти використання хакерами уразливих сервісів Memcached для проведення низки DDoS-атак, включаючи масовану атаку на сайт Github і найбільшу в світі DDoS-атаку (потужністю приблизно 1,7 Тбіт/с) на американську фірму.

Нагадаємо, співробітниками кіберполіції спільно з німецькою поліцією були затримані двоє чернівчан у Німеччині, які за допомогою шахрайства заволоділи 1,5 мільйона євро.

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