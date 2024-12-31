Кибератака рф сорвала аукционы по промышленному вылову рыбы в Украине
Киев • УНН
Аукционы на промышленный вылов водных биоресурсов, запланированные на 3 января, отменены из-за кибератаки рф на госреестры. Торги перенесут на период после восстановления работы реестров.
Аукционы на промышленный вылов водных биоресурсов, которые должны были состояться 3 января, отменили. Участники не смогли получить нужные документы из-за масштабной кибератаки, осуществленной рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госрыбагенство.
Детали
Как сообщили в агентстве, участники не смогли получить документы, потому что была временно остановлена работа важных государственных реестров, в частности Единого государственного реестра юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований.
Как следствие, объявления об аукционах, которые должны были состояться 3 января 2025 года, были отменены в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".
Аукционы на промышленный вылов рыбы будут перенесены и проведены после возобновления работы государственных реестров.
Новые даты аукционов будут опубликованы в системе "Прозорро.Продажи", а также на официальных ресурсах Госрыбагентства.
Напомним
В Украине заработали первые государственные реестры после масштабной кибератаки. Возобновили свою работу Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.