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Кибератака рф сорвала аукционы по промышленному вылову рыбы в Украине

Кибератака рф сорвала аукционы по промышленному вылову рыбы в Украине

Киев  •  УНН

 • 4810 просмотра

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Аукционы на промышленный вылов водных биоресурсов, запланированные на 3 января, отменены из-за кибератаки рф на госреестры. Торги перенесут на период после восстановления работы реестров.

Аукционы на промышленный вылов водных биоресурсов, которые должны были состояться 3 января, отменили. Участники не смогли получить нужные документы из-за масштабной кибератаки, осуществленной рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госрыбагенство

Детали

Как сообщили в агентстве, участники не смогли получить документы, потому что была временно остановлена работа важных государственных реестров, в частности Единого государственного реестра юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований.

Как следствие, объявления об аукционах, которые должны были состояться 3 января 2025 года, были отменены в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Аукционы на промышленный вылов рыбы будут перенесены и проведены после возобновления работы государственных реестров.

Новые даты аукционов будут опубликованы в системе "Прозорро.Продажи", а также на официальных ресурсах Госрыбагентства.

Напомним

В Украине заработали первые государственные реестры после масштабной кибератаки. Возобновили свою работу Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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