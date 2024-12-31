Кібератака рф зірвала аукціони з промислового вилову риби в Україні
Київ • УНН
Аукціони на промисловий вилов водних біоресурсів, заплановані на 3 січня, скасовано через кібератаку рф на держреєстри. Торги перенесуть на період після відновлення роботи реєстрів.
Аукціони на промисловий вилов водних біоресурсів, які мали відбутися 3 січня, скасували. Учасники не змогли отримати потрібні документи через масштабну кібератаку, здійснену рф. Про це пише УНН з посиланням на Держрибагенство.
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Як повідомили в агентстві, учасники не змогли отримати документи, бо було тимчасово зупинено роботу важливих державних реєстрів, зокрема Єдиного державного реєстру юридичних осіб, підприємців та громадських формувань.
Як наслідок, оголошення про аукціони, які мали відбутися 3 січня 2025 року, було скасовано в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".
Аукціони на промисловий вилов риби будуть перенесені та проведені після відновлення роботи державних реєстрів.
Нові дати аукціонів будуть опубліковані в системі "Прозорро.Продажі", а також на офіційних ресурсах Держрибагентства.
Нагадаємо
В Україні запрацювали перші державні реєстри після масштабної кібератаки. Відновили свою роботу Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.