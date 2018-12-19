Больному диабетом активисту Бекирову не оказывают медпомощь в СИЗО – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Больному сахарным диабетом крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого задержали российские правоохранители на въезде в оккупированный Крыму, не оказывают медицинскую помощь со дня ареста – 13 декабря. Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладен, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"С 13 декабря ему не была сделана ни одна перевязка ампутированной ноги, хотя согласно рекомендациям врача таких перевязок ему должны делать 2-3 в день... С 13 декабря он увидел врача только раз – вчера. Врач вызвала его к себе, опросила и даже не осматривала. Соответственно, она хотела, чтобы он снял бинт с ампутированной ноги. Но так как перевязочного материала нет – он отказался это делать, потому что в итоге будет открытая рана. Соответственно, никакой медицинской помощи ему не предоставляется, а все лекарства, которые у него были с собой, он употреблял", – сообщил защитник.
Также у Бекирова заканчиваются медикаменты: имеющегося запаса хватит только на один день.
"Родственники передали ему очередную порцию (лекарств - ред.). У него закончились таблетки, которые он принимает в связи с сахарным диабетом, и сейчас ему медсанчасть предоставила некий аналог этих таблеток, но насколько он объяснил - это не то, что ему нужно ", - отметил Ладин.
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Кроме того, по словам адвоката, активиста поместили в общую камеры несмотря на его состояние здоровья.
"Мы зарегистрировали жалобу прокурору по надзору за законностью в исправительных учреждениях. Одна из основных позиций в жалобе – это то, что болезни, которыми болен Эдем Бекиров, входят в список, наличие которых не позволяет избирать меру пресечения в виде содержания под стражей", – сообщил Ладин.
Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.
13 декабря "суд" оккупированного Крыма арестовал активиста Бекирова. Ему инкриминируют часть 1 статьи 222, а также части 1.1 статьи 222 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).