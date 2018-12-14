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Стан арештованого активіста Бекірова критичний - омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Адвокат затриманого російськими правоохоронцями на в’їзді до окупованого Криму Едема Бекірова буде вимагати переведення кримськотатарського активіста до медчастини. Про це у Facebook повідомила український народний депутат Людмила Денісова, передає УНН.

Стан арештованого активіста Бекірова критичний - омбудсмен

"Отримала інформацію від адвоката затриманого російськими правоохоронцями кримського татарина Едема Бекірова. Не дивлячись на підтверджені діагнози та критичний стан здоров’я, його наразі утримують у загальній камері СІЗО. Адвокат повідомив, що має звернутися до керівництва ізолятора, у якому утримується Едем Бекіров з проханням перевести його підзахисного до медичної частини", - йдеться у повідомленні.

Народний депутат додала, що перебування у СІЗО у такому критичному стані є небезпечним для життя Едема Бекірова.

Нагадаємо, мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через незаконний арешт окупаційним “судом” Сімферополя кримськотатарського активіста Едема Бекірова. 

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