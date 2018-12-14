Стан арештованого активіста Бекірова критичний - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Адвокат затриманого російськими правоохоронцями на в’їзді до окупованого Криму Едема Бекірова буде вимагати переведення кримськотатарського активіста до медчастини. Про це у Facebook повідомила український народний депутат Людмила Денісова, передає УНН.
"Отримала інформацію від адвоката затриманого російськими правоохоронцями кримського татарина Едема Бекірова. Не дивлячись на підтверджені діагнози та критичний стан здоров’я, його наразі утримують у загальній камері СІЗО. Адвокат повідомив, що має звернутися до керівництва ізолятора, у якому утримується Едем Бекіров з проханням перевести його підзахисного до медичної частини", - йдеться у повідомленні.
Народний депутат додала, що перебування у СІЗО у такому критичному стані є небезпечним для життя Едема Бекірова.
Нагадаємо, мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через незаконний арешт окупаційним “судом” Сімферополя кримськотатарського активіста Едема Бекірова.