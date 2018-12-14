Состояние арестованного активиста Бекирова критическое - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Адвокат задержанного российскими правоохранителями на въезде в оккупированный Крым Эдема Бекирова будет требовать перевода крымскотатарского активиста в медчасть. Об этом в Facebook сообщила украинский народный депутат Людмила Денисова, передает УНН.
"Получила информацию от адвоката задержанного российскими правоохранителями крымского татарина Эдема Бекирова. Несмотря на подтвержденные диагнозы и критическое состояние здоровья, его пока держат в общей камере СИЗО. Адвокат сообщил, что обратиться к руководству изолятора, в котором содержится Эдем Бекиров с просьбой перевести подзащитного в медицинскую часть", - говорится в сообщении.
Народный депутат добавила, что пребывание в СИЗО в таком критическом состоянии опасно для жизни Эдема Бекирова.
Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополи.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным арестом оккупационным "судом" Симферополя крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.