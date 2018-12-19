Хворому на діабет активісту Бекірову не надають меддопомогу в СІЗО – адвокат

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Хворому на цукровий діабет кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого затримали російські правоохоронці на в’їзді до окупованого Криму, не надають медичну допомогу з дня арешту – 13 грудня. Про це повідомив його адвокат Олексій Ладін, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.