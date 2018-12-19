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Хворому на діабет активісту Бекірову не надають меддопомогу в СІЗО – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Хворому на цукровий діабет кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого затримали російські правоохоронці на в’їзді до окупованого Криму, не надають медичну допомогу з дня арешту – 13 грудня. Про це повідомив його адвокат Олексій Ладін, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Хворому на діабет активісту Бекірову не надають меддопомогу в СІЗО – адвокат

"З 13 грудня йому не була зроблена жодна перев'язка ампутованою ноги, хоча згідно з рекомендаціями лікаря таких перев'язок йому повинні робити 2-3 в день... З 13 грудня він побачив лікаря тільки раз – вчора. Лікар викликала його до себе, опитала і навіть не оглядала. Відповідно, вона хотіла, щоб він зняв бинт з ампутованою ноги. Але так як перев'язувального матеріалу немає – він відмовився це робити, тому що в підсумку буде відкрита рана. Відповідно, ніякої медичної допомоги йому не надається, а всі ліки, які у нього були з собою, він вживав", – повідомив захисник.

Також у Бекірова закінчуються медикаменти: наявного запасу вистачить лише на один день.

"Родичі передали йому чергову порцію (ліків – ред.). У нього закінчилися таблетки, які він приймає в зв'язку з цукровим діабетом, і зараз йому медсанчастину надала якийсь аналог цих таблеток, але наскільки він пояснив – це не те, що йому потрібно", – зазначив Ладин.

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Крім того, за словами адвоката, активіста помістили в загальну камери попри його стан здоров'я.

"Ми зареєстрували скаргу прокурору по нагляду за законністю в виправних установах. Одна з основних позицій в скарзі – це те, що хвороби, якими хворий Едем Бекіров, входять в список тих, наявність яких не дозволяє обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", – повідомив Ладин.

Нагадаємо, мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

13 грудня "суд" окупованого Криму заарештував активіста Бекірова. Йому інкримінують частину 1 статті 222, а також частини 1.1 статті 222 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів).

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