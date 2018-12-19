Число больных корью в Украине снова увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение 2018 года корью заболело уже 49 518 украинцев, из которых 31 221 детей. Только за неделю с 11 по 18 декабря подтверждено корь у 2 652 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За 50-ю неделю корью заболели 2 652 человека - 893 взрослых и 1 759 детей (на 1,5% больше, чем на прошлой неделе)... Всего с начала года в Украине корью заболели 49 518 человек (18 297 взрослых и 31 221 детей)", - сообщили в центре.
Больше всего болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький, в частности в:
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- Львовской области (всего 10 818 человека: 3 037 взрослый и 7 781 ребенок)
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- Ивано-Франковской области (5 151 человек: 1 371 взрослых и 3 780 детей);
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- Закарпатской области (4 463 человек: 932 взрослых и 3 531 детей);
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- Тернопольской области (3 279 человек: 1 108 взрослых и 2 171 ребенок)
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- Черновицкой области (2 976 человек: 964 взрослых и 2 012 детей);
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- Винницкой области (2 948 человек: 1 016 взрослых и 1 932 ребенка).
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Напомним, 11 декабря от осложнений вследствие кори умер ребенок в Одессе. Ей был 1 год и 3 месяца.
В Министерстве здравоохранения призывают родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая все сроки. "По состоянию на 13 декабря 2018 года в Украине есть 860 500 доз вакцин против кори, паротита и краснухи, включая 392 200 доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины. Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью", - добавили в ведомстве.
Ранее УНН сообщал, с начала года от осложнений кори умерло 15 человек, из них 11 детей.