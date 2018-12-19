Хворих на кір в Україні знову побільшало

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Впродовж 2018 року на кір захворіло вже 49 518 українців, з яких 31 221 дітей. Лише за тиждень з 11 по 18 грудня підтверджено кір у 2 652 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.