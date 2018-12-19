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Хворих на кір в Україні знову побільшало

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Впродовж 2018 року на кір захворіло вже 49 518 українців, з яких 31 221 дітей. Лише за тиждень з 11 по 18 грудня підтверджено кір у 2 652 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.

Хворих на кір в Україні знову побільшало

"За 50-й тиждень на кір захворіли 2 652 людини — 893 дорослих і 1 759 дітей (на 1,5% більше, ніж минулого тижня)... Загалом з початку року в Україні на кір захворіли 49 518 людей (18 297 дорослих та 31 221 дітей)", - повідомили у центрі.

Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший, зокрема у:

  • Львівській області (загалом 10 818 людини: 3 037 дорослий і 7 781 дитина);
  • Івано-Франківській області (5 151 людей: 1 371 дорослих і 3 780 дітей);
  • Закарпатській області (4 463 людей: 932 дорослих та 3 531 дітей);
  • Тернопільській області (3 279 людей: 1 108 дорослих і 2 171 дитина);
  • Чернівецькій області (2 976 людей: 964 дорослих і 2 012 дітей);
  • Вінницькій області (2 948 людей: 1 016 дорослих і 1 932 дитини).

Нагадаємо, 11 грудня від ускладнень внаслідок кору померла дитина в Одесі. Їй був 1 рік і 3 місяці.

У Міністерстві охорони здоров’я закликають батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись всіх термінів. “Станом на 13 грудня 2018 р. в Україні наявні 860,5 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи, включаючи 392 200 доз вакцин КПК виробництва США, що були направлені в регіони України. Пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де нині реєструється найбільше випадків захворювання на кір”, – додали у відомстві.

Раніше УНН повідомляв, з початку року від ускладнень кору померло 15 осіб, з них 11 дітей.

Українські Національні Новини

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