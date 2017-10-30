Снегопады и гололед ожидают сегодня во Львовской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22836 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84882 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143261 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111887 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113516 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110600 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102830 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106546 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103195 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150513 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Снегопады и гололед ожидают сегодня во Львовской области

Снегопады и гололед ожидают сегодня во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 13144 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня на всей территории Львовской области и города Львова, по данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, ожидают усиление скорости западного, северо-западного ветра до 25 - 30 м/с, передает УНН.

Также, 30 октября ожидают мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели.

Снижение температуры воздуха: 30 октября в течение суток от 3⁰ мороза до 2⁰ тепла, 31 октября ночью 1 - 6⁰ мороза, днем ​​от 2⁰ мороза до 3⁰ тепла.

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На дорогах гололедица, образование неустойчивого снежного покрова.

Также 30 октября ночью сохранится местами сильные снег и мокрый снег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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