Снегопады и гололед ожидают сегодня во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня на всей территории Львовской области и города Львова, по данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, ожидают усиление скорости западного, северо-западного ветра до 25 - 30 м/с, передает УНН.
Также, 30 октября ожидают мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели.
Снижение температуры воздуха: 30 октября в течение суток от 3⁰ мороза до 2⁰ тепла, 31 октября ночью 1 - 6⁰ мороза, днем от 2⁰ мороза до 3⁰ тепла.
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На дорогах гололедица, образование неустойчивого снежного покрова.
Также 30 октября ночью сохранится местами сильные снег и мокрый снег.