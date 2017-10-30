Снегопады и гололед ожидают сегодня во Львовской области

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня на всей территории Львовской области и города Львова, по данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, ожидают усиление скорости западного, северо-западного ветра до 25 - 30 м/с, передает УНН.