Хуртовини та ожеледицю очікують сьогодні на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні на всій території Львівської області та міста Львова, за даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, очікують посилення швидкості західного, північно-західного вітру до 25 – 30 м/с, передає УНН.
Також, 30 жовтня часом очікують мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини.
Зниження температури повітря: 30 жовтня впродовж доби від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, 31 жовтня вночі 1 – 6⁰ морозу, вдень від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла.
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На дорогах ожеледиця, утворення нестійкого снігового покриву.
Також 30 жовтня вночі збережеться місцями сильні сніг та мокрий сніг.