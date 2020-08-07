Хулиганство и неповиновение полиции: в Минске арестовали диджеев, включивших песню Цоя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Минске арестовали диджеев, которые на официальном городском мероприятии неожиданно включили песню Виктора Цоя. Об этом сообщае белорусское "Радио Свобода", передает УНН.
Отмечается, что Центральный районный суд Минска признал Кирилла Галанова и Владислава Сокаловского виновными в "мелком хулиганстве" и "неповиновении полиции" за то, что они 6 августа, прервав выступление аккордеониста Виталия Варанко, включили песню Виктора Цоя "Перемен!". Обоих молодых людей приговорили к 10 суткам административного ареста. Арестованные являются сотрудниками Дворца детей и юношества.
Свидетель задержания Соколовского и Галанова, явившийся в суд утром 7 августа, рассказал, что парней задержали 6 августа около 20:30, когда те вышли из магазина пошли в сторону улицы Хоружей.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоится голосование на президентских выборах. В ходе избирательной кампании митинги главной соперницы действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светланы Тихановской собирали многотысячную аудиторию сторонников оппозиции.
Как сообщал УНН, правоохранительные органы Беларуси заявили, что не допустят хаоса и беспорядков на улицах в период президентской избирательной кампании.