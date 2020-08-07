Хуліганство і непокора поліції: в Мінську заарештували діджеїв, які увімкнули пісню Цоя
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Мінську заарештували діджеїв, які на офіційному міському заході несподівано увімкнули пісню Віктора Цоя. Про це повідомляє білоруське "Радіо Свобода", передає УНН.
Відзначається, що Центральний районний суд Мінська визнав Кирила Галанова і Владислава Сокаловского винними в "дрібному хуліганстві" і "непокорі поліції" за те, що вони 6 серпня, перервавши виступ акордеоніста Віталія Варанкова, увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен!". Обох молодих людей засудили до 10 діб адміністративного арешту. Заарештовані є співробітниками Палацу дітей та юнацтва.
Свідок затримання Соколовського та Галанова, що з'явився в суд вранці 7 серпня, розповів, що хлопців затримали 6 серпня близько 20:30, коли ті вийшли з магазину пішли в сторону вулиці Хоружей.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбудеться голосування на президентських виборах. В ході виборчої кампанії мітинги головної суперниці чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлани Тіхановскої збирали багатотисячну аудиторію прихильників опозиції.
Як повідомляв УНН, правоохоронні органи Білорусі заявили, що не допустять хаосу і безладдя на вулицях в період президентської виборчої кампанії.