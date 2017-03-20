Художники со всей Украины и диаспоры представят свои работы в Закарпатской области

В течение двух лет атриум Закарпатской облгосадминистрации станет художественной площадкой для художников из всех областей Украины и Автономной республики Крым, а также художников-украинцев словацкого, венгерского, румынского и польского происхождения. Идею, которая родилась еще год назад, поддержали Управление культуры Закарпатской облгосадминистрации, Благотворительный фонд "Художественное содружество "Сегодня", Европейский конгресс украинцев, генеральные консульства Словакии, Венгрии, Румынии и Польши.

Первыми свои работы представили львовяне. Работы 22-х художников из Львовской области представлены в экспозиции Genesis. С сегодняшнего дня все желающие смогут ознакомиться с несколькими десятками полотен львовских художников. В течение десяти дней работы будут украшать главный холл здания Закарпатской облгосадминистрации.

По словам руководителя проекта Юрия Дика, масштабные художественные акции должны проходить не только в столице нашего государства.

"Мы как нация, как народ, очень богатые талантливыми художниками. И мы должны идти с этим к людям, ведь искусство принадлежит народу. Почему выставки должны проходить только в Киеве? Есть Львов, который по праву можно назвать культурно-художественной столицей государства, есть Харьков, Днепр...", - отметил Ю.Дик.

Закарпатская область, по мнению организаторов, является тем местом на границе нескольких европейских стран, где можно реализовать идею художественного обмена регионов, художественных школ и даже целых поколений.

Как отметила начальник управления культуры Закарпатской ОГА Виктория Фролова, следующими свои картины представят в Ужгороде художники Волынской области.

Напомним, 16 марта в Национальном музее истории Украины презентовали выставку "100 лет Украинской революции. Возрожденное государство".