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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122431 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181577 просмотра

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11 марта, 14:39 • 132442 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126226 просмотра

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Художники со всей Украины и диаспоры представят свои работы в Закарпатской области

Художники со всей Украины и диаспоры представят свои работы в Закарпатской области

Киев  •  УНН

 • 7369 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта, в пресс-центре Закарпатской ОГА презентовали масштабный художественный проект, в рамках которого в Закарпатской области будут представлены работы художников со всей Украины и украинской диаспоры четырех стран ЕС, передает корреспондент УНН.

В течение двух лет атриум Закарпатской облгосадминистрации станет художественной площадкой для художников из всех областей Украины и Автономной республики Крым, а также художников-украинцев словацкого, венгерского, румынского и польского происхождения. Идею, которая родилась еще год назад, поддержали Управление культуры Закарпатской облгосадминистрации, Благотворительный фонд "Художественное содружество "Сегодня", Европейский конгресс украинцев, генеральные консульства Словакии, Венгрии, Румынии и Польши.

Первыми свои работы представили львовяне. Работы 22-х художников из Львовской области представлены в экспозиции Genesis. С сегодняшнего дня все желающие смогут ознакомиться с несколькими десятками полотен львовских художников. В течение десяти дней работы будут украшать главный холл здания Закарпатской облгосадминистрации.

По словам руководителя проекта Юрия Дика, масштабные художественные акции должны проходить не только в столице нашего государства.

"Мы как нация, как народ, очень богатые талантливыми художниками. И мы должны идти с этим к людям, ведь искусство принадлежит народу. Почему выставки должны проходить только в Киеве? Есть Львов, который по праву можно назвать культурно-художественной столицей государства, есть Харьков, Днепр...", - отметил Ю.Дик.

Закарпатская область, по мнению организаторов, является тем местом на границе нескольких европейских стран, где можно реализовать идею художественного обмена регионов, художественных школ и даже целых поколений.

Как отметила начальник управления культуры Закарпатской ОГА Виктория Фролова, следующими свои картины представят в Ужгороде художники Волынской области.

Напомним, 16 марта в Национальном музее истории Украины презентовали выставку "100 лет Украинской революции. Возрожденное государство".

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